أوبو Oppo تكشف رسميًا عن موعد إطلاق أول تلفزيون ذكي لها

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت شركة أوبو - Oppo الصينية رسميًا عن موعد إطلاق أول تلفزيون ذكي خاص بها خلال حدثًا خاصًا في مدينة شنغهاي بالصين يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري.

وأعلنت الشركة خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الصيني Weibo، انها ستستضيف حدثًا خاصًا في شنغهاي بالصين للكشف عن أول تلفاز ذكي لها، مع إعلان تشويقي يظهر من خلاله أن التلفزيون الذكي سيحتوي على كاميرا منبثقة لمكالمات الفيديو.

وقالت الشركة أنه سيكون هناك طرازان برقمي A65UB00 و A55UB00 على التوالي، مع شاشة بحجم 55 بوصة، والآخر بشاشة أكبر مقاس 65 بوصة.

وفقًا لأحدث التسريبات والشائعات، فإن تلفزيون أوبو - Oppo الذكي سيحتوي على شاشة 4K Quantum Dot (QLED) مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومن المتوقع أيضًا أن تضيف Oppo شريحة MEMC (تقدير الحركة ، تعويض الحركة) لتنعيم الحركة.

لا توجد أي معلومات عن الأسعار حتى الآن، لكن المتسرب الشهير الذي يحمل اسم Digital Chat Station يدعي أن الإصدار القياسي مقاس 55 بوصة سيكون في متناول الجميع. 

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يتخذ أول خطوة رسمية للتعاقد مع نجم المقاصة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ ساعة

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ نصف ساعة

بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 23 ساعة

"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 11 ساعة

الجونة يحدد 2 مليون دولار لبيع نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب: "رجعنا فلوس القطريين على الجزمة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

عاجل.. العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة (فيديو)

10:43 ص

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»