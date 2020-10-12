أوبو Oppo تكشف رسميًا عن موعد إطلاق أول تلفزيون ذكي لها





كشفت شركة أوبو - Oppo الصينية رسميًا عن موعد إطلاق أول تلفزيون ذكي خاص بها خلال حدثًا خاصًا في مدينة شنغهاي بالصين يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري.





وأعلنت الشركة خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الصيني Weibo، انها ستستضيف حدثًا خاصًا في شنغهاي بالصين للكشف عن أول تلفاز ذكي لها، مع إعلان تشويقي يظهر من خلاله أن التلفزيون الذكي سيحتوي على كاميرا منبثقة لمكالمات الفيديو.





وقالت الشركة أنه سيكون هناك طرازان برقمي A65UB00 و A55UB00 على التوالي، مع شاشة بحجم 55 بوصة، والآخر بشاشة أكبر مقاس 65 بوصة.





وفقًا لأحدث التسريبات والشائعات، فإن تلفزيون أوبو - Oppo الذكي سيحتوي على شاشة 4K Quantum Dot (QLED) مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومن المتوقع أيضًا أن تضيف Oppo شريحة MEMC (تقدير الحركة ، تعويض الحركة) لتنعيم الحركة.



