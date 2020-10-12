مشتريات العرب والأجانب تدفع مؤشرات البورصة لمواصلة الصعود بمنتصف الجلسة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بمشتريات الأجانب والعرب فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11418.6 نقطة،

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2041.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2979.6 نقطة.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه من الملاحظ ان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية متفوق في ادائة اليوم عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، ولكن قدرة المؤشر الرئيسي علي الانطلاق أعلي مستوي 11500 نقطة ، متوقفاً علي أداء سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الاعلي .



