مشتريات العرب والأجانب تدفع مؤشرات البورصة لمواصلة الصعود بمنتصف الجلسة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها  في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بمشتريات الأجانب والعرب فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع .
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11418.6 نقطة، 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2041.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2979.6 نقطة.


وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه من الملاحظ ان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية متفوق في ادائة  اليوم عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ،  ولكن قدرة المؤشر الرئيسي علي الانطلاق أعلي مستوي 11500 نقطة ، متوقفاً علي أداء سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الاعلي .

وأوضحت الخبيرة ، أنه من الملاحظ اليوم عدم اهتمام المؤسسات بالسهم لميلهم نحو المتاجرة في الاسهم المتوسطة لسرعة تحركاتها.

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