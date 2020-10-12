مصدر أمنى: الجسم الغريب المعثور عليه بمحكمة شمال الجيزة "سلبي" (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن وجود قنبلة بمبنى محكمة شمال الجيزة.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جسم غريب بمبنى المحكمة، وبالإنتقال والفحص تبين سلبية البلاغ.

كانت عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة، صباح اليوم الإثنين، وانتقل خبراء المفرقعات إلى المكان.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جسم غريب بالدور الثالث بمبني محكمة شمال الجيزة، بشارع السودان.

على الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى مقر المحكمة، لتفكيك الجسم والتعامل معه، كما انتقل القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة.

وأخلت قوات الشرطة مبني المحكمة، حرصا على سلامة المواطنين العاملين بالمحكمة والمترددين عليها، وتسهيل مهمة خبراء المفرقعات للتعامل مع الجسم الغريب.

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