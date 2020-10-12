لطلاب الدور الثاني.. كل ماتريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020

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طلاب الدبلومات الفنية الناجحين في الدور الثاني، على موعد خلال الفترة الحالية مع مرحلة جديدة من تنسيق القبول بالجامعات، حيث قررت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدور الثاني من الناجحين بالشهادات الفنية، وذلك للإقبال الكبير عليها ولم تحدد الوزارة بعد موعد الغلق.



وفي 7 أكتوبر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية، بعد أن أدى قرابة 235 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثانى في الفترة من 19 سبتمبر الماضى وانتهت 29 من نفس الشهر.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا التاجي "المستجد" الذي ظهر في عدة محافظات مختلفة في بداية العام الجاري.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020 لطلاب الدور الثاني بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن فتح باب تسجيل الرغبات لهم:



- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الانترنت:موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.Egypt.gov.eg.



- يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.



- لتسجيل الرغبات الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية، ثم اختيار خدمة تنسيق الشهادات الفنية، ثم إضافة البيانات المطلوبة والاسم، وأخيرا اختيار قائمة تسجيل الجامعات والكليات لتحديد رغبة الطالب.



- عقب الانتهاء من إدخال الرغبات، يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.



- تحددت الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقررقبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية"نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية"، ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات.







