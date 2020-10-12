إحباط محاولة تهريب 11 طن نفايات خطرة إلى البلاد عبر ميناء الإسكندرية

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تمكنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من التوصل إلي قيام إحدى الشركات كائنة بمنطقة النزهة بالقاهرة بإستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها المستندى عبارة عن مادة "السيلكون" وأضافت التحريات أنها تحوى ضمن مشمولها أصناف محظور دخولها البلاد وتشكل خطورة على البيئة ومخالفة للإتفاقيات الدولية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مشمول الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط (11) طن مجروش بلاستيك مستعمل وغير نظيف وغير منتظم الشكل بألوان مختلفة، والتى تعد من النفايات الخطرة المحظور دخولها للبلاد طبقًا للقانون إلى داخل البلاد دون الحصول على موافقة الجهات المختصة لإستخدامها فى أغراض صناعية.



جاء ذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



