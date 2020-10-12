1 نوفمبر المقبل .. نهاية الحق في توزيع كوبون "الأسكندرية للأدوية"

كشفت البورصة المصرية،عن موعد الحق في توزيع الكوبون رقم 26 لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية والذي بلغت قيمته 15.5 جنيه للسهم الواحد





وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن نهاية الحق في انتقال السهم للمشتري هو حتى نهاية جلسة يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 ، مضيفة أنه قد تقرر توزيع الكوبون يوم 4 نوفمبر المقبل.





وحققت الشركة أرباحاً بلغت 170.04 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 112.8 مليون جنيه في العام المالي السابق له.





وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 829 مليون جنيه في العام المالي السابق له.





ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه، موزعاً على 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.





وتراجع سهم الشركة بنسبة 0.45% ليصل سعره الي 145.1 جنيه.



