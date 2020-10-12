قبل الإبلاغ.. الأجهزة الأمنية تنجح في إعادة مبلغ مالي تم سرقته

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة مبلغ مالى تم سرقته من أحد المواطنين وضبط الجناة.

بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية إشتبهت فى سيارة يستقلها شخصان، بالفحص تبين أنهما عاطلان- "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما مبلغ مالى 20 ألف جنيه "مجهول المصدر".

بمناقشتهما اعترفا بسرقة المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص حال توقفه أمام فرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وأمكن التوصل إلى المجنى عليه وبإستدعائه تعرف على المتهمان وإتهمهما بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد أبلغ عن الواقعة وأنه كان فى سبيله للإبلاغ.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال المرورات بدوائر المراكز والأقسام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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