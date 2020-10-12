ضبط 12 كيلو حشيش و50 قرصا مخدرا بالدقهلية

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتى أمن "الدقهلية، الشرقية" جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، 50 قرص مخدر مبلغ مالى، هاتفى محمول، بحوزة أحد الأشخاص " له معلومات جنائية"، حال إستقلاله سيارة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.



كما تم ضبط كمية لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، حال إستقلاله سيارة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (635،00– ستمائة خمسة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا).



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



