شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي سوف يتعاقد مع صفقة نارية جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









وربطت تقارير صحفية، حديث أحمد شوبير بتعاقد الأهلي مع سيرينو لاعب فريق صن داونز، والذي يرغب في اللعب تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.









وقال شوبير، خلال إذاعة أون سبورت إف إم: "الأهلي أتم تعاقده مع جناح أجنبي وليس أفريقيًا ولكنه يلعب ضمن صفوف أحد الأندية الأفريقية".









وتابع: "اللاعب سينتقل للأهلي في يناير المقبل حسب اتفاق الطرفين".



