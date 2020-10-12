مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.11% بمستهل جلسة الإثنين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحاً 9.36 نقطة ليصل إلى مستوى 8522.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% خاسراً 63.78 نقطة ليصل إلى مستوى 14779.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 125.1 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.
 
وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.64%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.10%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.75%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.50%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.43%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.31%.
 
وقفز 63 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "فيبكو" بنسبة 7.41%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 6.46%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 5.61%، فيما تراجع 118 سهماً على رأسها سهم "كيمانول" بنسبة 4.73%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 2.82%، ثم سهم "المعذر ريت" بنسبة 2.69%، فيما تصدر سهم "فيبكو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 178.7 مليون ريال سعودي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الناعة السلع الراسمالية

أخبار تهمك

بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عمرو أديب: "رجعنا فلوس القطريين على الجزمة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الجونة يحدد 2 مليون دولار لبيع نجم الفريق

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل من محمد إبراهيم

منذ حوالي 8 ساعات

"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ 38 دقيقة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 23 ساعة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة

منذ أقل من نصف ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يتخذ أول خطوة رسمية للتعاقد مع نجم المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.43% بمستهل تعاملات الأربعاء

هلع كورونا يطيح بسوق الأسهم السعودية في مستهل التعاملات

مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 1.16%

مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 1.01%

مؤشرسوق الأسهم السعودية يخسر 35.9 نقطة مع بداية تعاملات اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز0.71% في مستهل جلسة الأحد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»