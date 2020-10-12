مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.11% بمستهل جلسة الإثنين

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحاً 9.36 نقطة ليصل إلى مستوى 8522.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% خاسراً 63.78 نقطة ليصل إلى مستوى 14779.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 125.1 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.64%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.10%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.75%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.50%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.43%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.31%.