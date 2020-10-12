بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني دفعة قوية قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد ريال مدريد يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة السابعة من الليجا.









وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الكتالونية اليوم الإثنين أن الألماني مارك أندريه تيرشتيجن يعمل بصورة رائعة من أجل اللحاق بالمباراة.









وأضافت أن الدولي الألماني قد أجرى عملية جراحية يوم الثامن عشر من شهر أغسطس الماضي قبل أن يدخل مؤخراً في المرحلة الأخيرة من الشفاء.









في الوقت الذي أشارت فيه الصحيفة أيضاً إلى أن شتيجن سيغيب عن مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني وفيرينستفاروشي بدوري الأبطال.



