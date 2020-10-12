بدء فعاليات الدورة التأهيلية لواعظات الأزهر في "الرد على الشبهات"



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد، إن الدورة تستهدف بناء الشخصية الدعوية للواعظات من خلال دعمها بمجموعة من المهارات الدعوية والعلمية التي تساعدها على التواصل الفعّال مع الجمهور من خلال أداء المهام المختلفة، والمشاركة في الحملات التوعوية التي ينفذها المجمع بشكل أسبوعي، حيث يشارك في هذا البرنامج متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر.







أضاف الأمين العام أن البرنامج يتناول مجموعة من المحاور المهمة التي تحتاج إليها الواعظة في الوقت الحالي، ومنها: تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، وكيفية المحاورة والتواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع المصري وبيان كل ما يدور حول الكثير من الشبهات المعاصرة التي تمس اهتمامهم، بالإضافة إلى ضرورة مخاطبة واقع الناس، والمساهمة في البناء الإيجابي للمجتمع.







فيما أشارت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، أن الدورة تأتي استكمالًا لبرامج التأهيل والتدريب المتنوعة التي يعقدها المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن في مختلف المواقع والأماكن التي يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية التي تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك.







أضاف مساعد الأمين العام أن هذه الدورة تركز على تدريب الواعظات على تناول الشبهات بحكمة وواقعیة، خاصة في ھذا العصر الذي انتشرت فيه المفاهيم المغلوطة والأفكار الشاذة التي تروجها الجماعات المنحرفة لخدمة أجندتها، كما أنه يعقد على هامش الدورة ورشة عمل في "فن المناظرة والحوار"، حيث تستهدف هذه الورشة تأهيل الواعظات للتعامل الأمثل في الحوار العلمي حول القضايا المتنوعة، وكيفية الخروج من المناظرات والمناقشات العلمية بنتائج إيجابية بنّاءة.

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى برنامجًا تدريبيًا لواعظات الأزهر بعنوان: "الرد على الشبهات"، وذلك في إطار اهتمام وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب- شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبة والتأهيلية للواعظات، لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية التي تؤهلهن للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التي ينظمها الأزهر الشريف.