بعد طلاقهما.. نجل أصاله يوجه رسالة لطارق العريان وهذا ما طلبه منه

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وجه خالد الذهبي نجل الفنانة أصالة رسالة لطليقها المخرج المصري طارق العريان، يطلب فيها العودة مُجددًا لوالدته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



نشر خالد الذهبي صورة جمعته والفنانة وأخويه الغير الشقيقين علي وآدم العريان، وعلق عليها قائلاً:"قل لي، هل أمضيت الوقت برفقة أسرتك؟ فالرجل الذي لا يمضي الوقت برفقة عائلته ليس رجلاً حقيقيًا، أعرف تمامًا أنها المقولة المفضلة لديك وهي أخذت من فيلمك المفضل".



وأضاف قائلاً:" اعمل لي معروفًا وشاهده مجددًا من أجلي، وأملأ الفراغ بسرعة".