مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.52% مع بداية تعاملات اليوم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:57 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 7.70 نقطة ليصل إلى مستوى 1480.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 572 ألف دينار بحريني


 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 34.86% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.71%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.65%، كما صعد سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.59%.
 
فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 5.2% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.57%.
 

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