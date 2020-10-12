مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.52% مع بداية تعاملات اليوم

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 7.70 نقطة ليصل إلى مستوى 1480.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 572 ألف دينار بحريني









وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 34.86% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.71%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.65%، كما صعد سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.59%.