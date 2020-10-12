الطالع الفلكي الإثنين 12/10/2020..مُفْرَدَات التَّوَاصُل!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى السادسة و55 دقيقة صباح غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى التاسعة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 2 بَابَه قبطى ، 12 تِشْرين أوَّل رُومى ، 25 صَفَر ، ميمُون للغاية ، تقديم الصّدقات للفقراء بنيّة أن يدفع الله تعالى المرض عن الأم مُشدّد عليه اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: - وزنى خمسة وتسعين كيلو وناوى أخِس خمسة كيلو ، مامى عايشة وبابى تعيش إنتا (إنتا عاوز إيه بالظّبط؟)-أنا عاوز صبيّة.(جُورج سيدهم من فيلم البحث عن فضيحة-1973)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى العقرب يُسدّس الزّهرة فى العذراء - غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد يُسدّس الزّهرة ،التسديس يكون بين كوكبيْن بينهما مسافة 60 درجة لا غير وعادةً يكون ميمُون مسعود العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدقّ درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى السّادسة و38 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، ماذا يعنى هذا؟





الزهرة ترمز للعاطفة وعطارد يرمز للمهارات الكلامية والعمليات المنطقيّة ، مع هذا التسديس رُبّما وجدت تلك المُفردات المُناسبة/عطارد لتتواصل مع آنسة بقصد الزواج/الزّهرة بكل لباقة ولطف مُتّبعاً الأصول والتقاليد ، لن تفتقر للمنطق/ عطارد لإقناع أسرتها بإمكاناتك وهدفك تكوين أسرة/الزهرة ، هذا التسديس مُناسب لإرجاع مُطلقة لعصمة زوجها ، الترويج عن منتجاتك التجارية خصوصاً ما يتعلق منها بالفواكه جميلة الشكل والمذاق مروراً بمُنتجات التجميل و مفروشات الديكور والمجوهرات و اللوحات الفنية والأزياء وانتهاءً بالعطور، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الطعام الشهىّ مُنَمّق المظهر لايعنى بالضرورة خلوّه من الأمراض ، كذلك البذلات الأنيقة والفساتين الزاهية ، درهم وقاية.





برج الثور: ضع أموالك بين ضلوعك ولا تُبدِ أيّة إشارة لمركزك المالى خاصّةً أمام صيّادى الثروات ،أعداء النجاح والحسودين.





برج الجوزاء: من نقل لك نقل عنك ،إبتعد عن النميمة وتأكد من أن الرتوش و البهارات غالباً ما يتم إضافتها دون وعى.





برج السّرطان: وقت لإزالة المُؤثرات السلبيّة التى تحيط بك،تنظيف درج مكتبك ، التخلص من علاقة مُؤذية ،وحتى تجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك.





برج الأسد: قد تفترض أن الطرف الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئاً آخر تماماً، كُن أكثر وضوحاً وانْتَقِ مفرداتك بعناية.





برج العذراء: قد يتم التوصل لتوقيع إتفاق أو عقد قانونى مفيد لك ،لكن إحرص على تواجد أحد الخبراء والموثوقين لفحص كل تفصيلة مهما كانت تافهة.





برج الميزان: نشاطك فى مجال الفن وكل مايتعلق بالجمال والأناقة والعطور والفنون يكون ناجحاً بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: التعبير عن عاطفتك لا يجب أن يكون بالضرورة مالياً وأنت لا تفتقر للكلمات الرقيقة ،هذا مطلوب فى تواصلك مع والدتك وأفراد الجنس الآخر.





برج القوس: حاول إعادة الإتصال بذوى رَحِمِكْ مِمّن تضَرّرَت علاقتك بهم فى الماضى القريب ، و لو بكالمة هاتفيّة سريعة ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الجدى: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج الدّلو: إسترجاع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المستفادة من الماضى مفيد لحل مشكلة تُعرَض عليك ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: رُبّما واجهت تأخيرات لتكتشف أنها كانت لصالحك لتتأكد من المثل القائل كل تأخيرة وفيها خيرة.



