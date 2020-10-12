مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.29% بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.29% رابحاً 6.57 نقطة ليصل إلى مستوى 2230.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 92.7 مليون سهم محققة ما قيمته 63.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1256 صفقة لعدد 26 سهماً.


 وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.06%، يليه قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.28%، 0.26%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%.
  
وقفز 15 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.05%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.78%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.57%، ثم سهم شركة داماك القابضة بنسبة 0.77%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.5 مليون ورقة بقيمة 28.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.49%.

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