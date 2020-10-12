ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.540 نقطة ليصل إلى مستوى 5780.53 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% رابحاً 8.460 نقطة ليصل إلى مستوى 6442.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسراً 10.430 نقطة ليصل إلى مستوى 4459.51 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسراً 4 نقاط ليصل إلى مستوى 4521.62 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 252.4 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8166 صفقة.


 وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.02%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.15%، ثم  قطاع المنافع بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.47%.
 
وجاء سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.94%، يليه سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم مجموعة الخليج للتأمين القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10.08% يليه سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 6.67%، ثم سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 4.94%.

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