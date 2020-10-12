الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء (صور)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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رفع الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة السيول المحتملة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتضمن إستعدادات الهلال الأحمر هذا العام تعاونا وثيقا مع فريق الانقاذ Rescue squad والذي أظهر قدراته ومهاراته في مجال الإغاثة والإنقاذ في الأزمات والكوارث خلال العامين الماضيين.

وأعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري عن ترحيبها بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري وفريق الإنقاذ Rescue Squad، مشددة علي أن الهلال الأحمر المصري دائما من السباقين في تقديم الدعم والمساندة الفورية للشعب المصري كافة فور وقوع أي كارثة مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال والنساء والمسنين، وذلك من خلال تقديم كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وثمنت القباج جهود المتطوعين من كلا الفريقين، مشيدة بجهودهم وإنجازاتهم خاصة في أزمة السيول خلال فصل الشتاء الماضي والتي ساهمت في احتواء حجم الخسائر البشرية والمادية.

وأشارت إلي أن وزارة التضامن الإجتماعي ستكون دائما على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لمتطوعي الفريقين وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من تسهيلات وتذليل أية عقبات تقف حائلا أمام أداء دورهم لكل فئات المجتمع.

ومن جانبه، قال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنه تم رفع درجة التأهب والجاهزية القصوى بمركز عمليات الطوارئ طوال ال 24 ساعة خلال أيام الأسبوع لرصد ومتابعة كافة البلاغات الواردة للهلال الأحمر المصري والدفع بالفرق الإغاثية للمناطق المتضررة.

وأضاف الناظر أنه تم تجهيز المخازن الإقليمية ودعمها باحتياطيات من المهمات الإغاثية، كما تم تجهيز المخزون المحلي لجميع أفرع الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى تجهيز الأسطول المركزي والذي يشمل سيارات التدخل السريع والدفع الرباعي والسيارات الطبية المستخدمة في عمليات الإغاثة.

ومن جانبه، توجه محمد الحسيني، مؤسس فريق Rescue squad بالشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي على دعمها الدائم والواعد بفتح آفاق جديدة للإغاثة قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمات، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في مجال الإنقاذ.

وقال الحسيني إن العمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يعزز نجاح الفريق وشعوره بالمسئولية والحرص على تقديم الأفضل للشعب المصري.

وعن أنشطة الفريق، قال مؤسس فريق Rescue squad إن الفريق بدأ العمل على الأرض منذ ثلاث سنوات بسيارتين فقط وخلال هذه السنوات حقق انتشارا واسعا في جميع محافظات الجمهورية بقوة ١٥٠ سيارة دفع رباعي مهيئة للعمل في المناطق الصعبة تعمل من خلال ٣٠٠ متطوع يشاركون في أعمال الإنقاذ والإغاثة العاجلة.

وأضاف الحسيني أنه خلال أزمة كورونا كان الفريق يقوم بتوصيل إسطوانات الأكسجين المستخدمة في علاج مرضى فيروس كورونا، وذلك بمساعدة الأطباء من أفراد الفريق.

ويأتي التعاون بين الهلال الأحمر المصري وفريق Rescue squad انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وحرصه الدائم على تقديم الدعم والإغاثة في كافة المحن والأزمات داخل مصر وخارجها.
الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء (صور)
الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء (صور)
الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء (صور)
الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء (صور)
الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء (صور)
الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء (صور)
الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء (صور)
الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء (صور)
الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء (صور)
الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء (صور)

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