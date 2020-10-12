"الشباب والرياضة" تكشف تفاصيل افتتاح أولمبياد الطفل (فيديو)



وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنه يوجد اهتمام بالتنشئة السليمة للطفل، وأولمبياد الطفل المصري سيكون مساء اليوم في حفل كبير بتقديم الفنان هشام عباس، وعدد من العروض الفنية والرياضية وعدد من عروض المحافظات وأغنية جديدة بمناسبة هذه البطولة.



ويفتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أولمبياد الطفل المصرى بالمركز الأولمبى بالمعادى الذى تنظم فعالياته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، بالمركز الأولمبى بالمعادى وسط استعدادات قوية لخروج الحفل بشكل مبهر.



ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح العديد من العروض، منها عرض تايكونودو فني، وعرض كاراتيه بمشاركة 200 من طلائع الجيزة، وعروض رياضية فنية من سموحة بالإسكندرية، وعرض فنى مركز شباب الشلالات، وعرض فنى من بورسعيد، بجانب فقرة فنية للفنان هشام عباس بمشاركة طلائع المحافظات وأغنية جديدة تم تنفيذها لأولمبياد الطفل المصرى.



كشف الدكتور محمد فوزي، المحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل وآخر الاستعدادات للافتتاح، موضحًا أن الهدف خلق جيل جديد قادر على تحمل المسئولية وممارسة الرياضة وجعلها منهج حياة.