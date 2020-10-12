البورصة توقف التداول علي أسهم 9 شركات بعد تجاوزها النسب المقررة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:46 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.


وأوضحت البورصة المصرية أن هذه الشركات هي  شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مصر للفنادق، البنك المصري لتنمية الصادرات، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بنك قناة السويس ، ريكاب للإستثمارات المالية .

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مستكملة أداؤها الإيجابي والذي بدأته بالأمس ، ويترقب مستثمرو شركة  الحديد و الصلب المصرية نتائج جمعيته العمومية اليوم لمناقشة فصل نشاط المناجم و انقسام الشركة إلى سهمين مع عرض كندة للاستثمار فى نشاط المناجم.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 2172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13364 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4364 نقطة.

 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2030 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2979 نقطة.

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