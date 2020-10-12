بعد مشاركته في "ذا فويس سينيور".. وائل جسار ينتقد عبدو ياغي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتقد المطرب اللبناني وائل جسار مشاركة صديقه المطرب اللبناني عبدو ياغي كواحد من المشاركين في برنامج "ذا فويس سينور".

وقال وائل جسار خلال برنامج "Et بالعربي" :"عبدو ياغي مطرب معروف في لبنان وعنده أرشيف كبير، ومحبوب الراجل وصوته من أروع الأصوات، ومشاركته في The Voice Senior هقول دعسة ناقصة، زي ما بيقولوا بالمصري حاجة مش مفكرين فيها صح هو وعيلته".

وأضاف وائل جسار قائلاً :"ماكنش لازم يوقف عبدو ياغي الوقفة دي، لأن هو لازم يكون مع الحكام وهو اللي يقرر الصوت الجميل، رغم إن هاني شاكر أستاذ كبير لكن في تاريخ، مش عارف يعني يلغيه في لحظة علشان يطلع في برنامج، مش عارف فكر إزاي؟".

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