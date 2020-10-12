البورصة تنفذ صفقة علي أسهم "أدون للإستثمارات المالية " بقيمة 74.8 مليون جنيه
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
نيفين سمير
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نفذت البورصة المصرية صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة اودن للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 22.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 74.8 مليون جنيه.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مستكملة أداؤها الإيجابي والذي بدأته بالأمس ، ويترقب مستثمرو شركة الحديد و الصلب المصرية نتائج جمعيته العمومية اليوم لمناقشة فصل نشاط المناجم و انقسام الشركة إلى سهمين مع عرض كندة للاستثمار فى نشاط المناجم.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 2172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13364 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4364 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2030 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2979 نقطة.
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