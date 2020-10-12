قرابة 63 مليون.. 6 معلومات عن الناخبين بانتحابات النواب

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يوما بعد الآخر تقترب انتخابات مجلس النواب، التي تجرى خلال الفترة المقبلة، لتشكيل ثاني المجالس النيابية البلاد، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-١٩".



وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر، وفي الداخل يومى 24 و25 أكتوبر، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.



فيما تقام انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب 2020 في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وفي الداخل تقام يومى 7 و8 نوفمبر، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن من يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب المقبلة:



١- يبلغ عدد المقيدين في جداول الانتخابات ويحق لهم التصويت في مصر حوالي 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، وذلك طبقًا للأرقام الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.



٢- يقوم الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أسامة غازى، بإعادة توزيع الناخبين على لجانهم الانتخابية فى مراكز الاقتراع التى تم زيادتها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.



٣- يسمح توزيع الناخبين على لجانهم باستعلام الناخب فيما بعد عن المركز الانتخابى ولجنة الاقتراع ورقم الناخب فى الكشوف على موقع الهيئة الوطنية باستخدام الرقم القومي.



٤- تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع الأسرة الواحدة فى للجنة ومركز اقتراع واحد -إن امكن- لتسهيل عليهم فى الوصول لجانهم والتصويت.



٥- تم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسممركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي، وفقًا لعناوين إقامتهم ويتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسمالمركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي).



٦- تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين، كما تتيح تباعا التحقق من بيانات اللجنة الانتخابية، وذلك من خلال خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع أو بإرسال رسالة قصيرة بالرقم القومي على الهاتف المحمول إلى رقم ٥١٥١، أوبالاتصال بمركز اتصال دليل ١٤١، أو بأقساممراكز الشرطة.

