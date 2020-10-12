عاجل.. العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة





تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جسم غريب بالدور الثالث بمبني محكمة شمال الجيزة، بشارع السودان.



على الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى مقر المحكمة، لتفكيك الجسم والتعامل معه، كما انتقل القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة.

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة، منذ قليل، وانتقل خبراء المفرقعات إلى المكان.