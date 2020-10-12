عاجل.. العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة، منذ قليل، وانتقل خبراء المفرقعات إلى المكان.


تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جسم غريب بالدور الثالث بمبني محكمة شمال الجيزة، بشارع السودان.

على الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى مقر المحكمة، لتفكيك الجسم والتعامل معه، كما انتقل القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة.
وأخلت قوات الشرطة مبني المحكمة، حرصا على سلامة المواطنين العاملين بالمحكمة والمترددين عليها، وتسهيل مهمة خبراء المفرقعات للتعامل مع الجسم الغريب.

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