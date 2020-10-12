تراجع أرباح "مصر الجديدة للإسكان" بنسبة 2.8% خلال 2019-2020

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من يوليو عام 2019 حتى يونيو عام 2020، حيث بلغ صافي الربح بعد الضريبة 365 مليون جنيه مقارنة مع 376 مليون جنيه بنسبة انخفاض 2.88%.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن إجمالي إيرادات النشاط قد بلغ مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 10.5%.





وحققت الشركة أرباحاً بلغت 379.59 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 39.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وارتفع سهم الشركة اليوم بمعدل 4.8% ليصل سعره الي 6.8 جنيه.



