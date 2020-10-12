التجارب خلال أيام.. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا المصري

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تسارع الدولة المصرية، خطواتها للحاق بالسباق العالمي، لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تبدأ التجارب السريرية خلال أيام.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا المصري.



١. تبدأ التجارب السريرية للقاح كورونا المصري المحضر من قبل علماء المركز القومي للبحوث التابع للوزارة وأكاديمية البحث العلمي، خلال أيام.



٢. يطور مركز التميز العلمي للفيروسات بـ"القومي للبحوث"، 4 لقاحات لفيروس كورونا، وجميعها في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.



٣. وتأتي اللقاحات الأربعة ضمن 131 لقاحًا قيد التطوير، حسب المسودة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية.



٤. تتم التجارب في إطار بروتوكولات موضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، ووزارة التعليم العالي.



٥. نجحت مصر في نشر أكثر من 433 بحثا علميا يتعلق بكورونا في مجالات علمية دولية، فضلًا عن 133 تجربة سريرية لأدوية وبروتوكولات علاجية للمساهمة في علاج كورونا.



٦. التجارب ستجرى على المتبرعين، للقاح المصري.



وكان صندوق الثروة السيادي الروسي، وافق على توريد 25 مليون جرعة من لقاحه المحتمل لمرض كوفيد-19 إلى مصر عبر شركة فاركو التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر.



وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي عدة صفقات لتوريد لقاح (سبوتنك-في) إلى الخارج، ومنها توريد 100 مليون جرعة إلى الهند حيث يُتوقع أيضا أن يجري تجارب سريرية.



لم تكن جرعات لقاح روسيا المحتمل، الأولى التي تحصل عليها مصر، بل سبقها، تأكيد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر حصلت على التزام من الاتحاد الدولي للأدوية بالحصول على 30 مليون جرعة لقاح كورونا فور اعتماده.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.