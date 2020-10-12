ديباي: لوائح ليون حرمتني من الانضمام لبرشلونة

تحدث ممفيس ديباي لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي عن فشل انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مبديا غضبه الشديد بسبب عدم الانضمام للفريق الكتالوني في الموسم الحالي.









وقال "ديباي" في تصريحات لصحيفة "ماركا" الاسبانية أن لوائح النادي الفرنسي حرمته من الانضمام لأكبر نادٍ أوروبي، على حد وصفه، مؤكدًا أنه يسعى للرحيل عن فريقه الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي.









وتصدر ديباي قائمة الصفقات التي كان يستهدف رونالد كومان مدرب برشلونة التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي المنصرم، ولكن الصفقة لم تتم بسبب لوائح النادي الفرنسي، ليبقي اللاعب ضمن صفوف نادي ليون بالموسم الحالي.









وأشارت تقارير صحفية أن برشلونة لا يزال يسعي للحصول على خدمات ممفيس ديباي، وقد يقدم عرضا جديدا لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



