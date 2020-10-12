شباب يحاربون البلاستيك بتوفير بدائل صديقة للبيئة في المناطق السياحية (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت منار مصطفى رمضان، مسئولة البحث والتطوير بمشروع "بانلاستك مصر"، إنها تستهدف تقليل استهلاك البلاستيك في سيناء، من خلال تقديم ورش توعية ضد مخاطر البلاستيك، وتوفير بدائل صديقة للبيئة، والمشاركة مع المقيمين في سانت كاترين للتوعية في هذا الصدد.

وأشارت "منار"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن المصريين أكثر استخدامًا للبلاستيك من الأجانب، مشيرة إلى أن هذه الحملة تشهد مشاركة عدد من الشباب وصل عددهم لـ 30 شاب، يقومون على التوعية وتنظيف الشواطيء.

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وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.


وخلال الاجتماع، قدمت الوزيرة عرضًا حول الموقف التنفيذي لملفات عمل الوزارة، والتوجهات الاستراتيجية التي يتم العمل عليها، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بملف الحد من التلوث، فإنه جار العمل على تنفيذ كافة التكليفات والتوجيهات، وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع المخلفات الصلبة، وإعادة تدويرها، تعظيمًا للاستفادة منها، لافتة إلى ما تم من إجراءات في إطار تنفيذ مشروع الإغلاق الآمن لخلية الدفن بمقلب الوفاء والأمل، والدراسات الخاصة بمشروع استعادة واستغلال أرض المقلب العشوائي بالوفاء والأمل، وما تتضمنه من تحديد للمخطط الزمنى والتكلفة لتنفيذ هذا المشروع.



وحول مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة قومية، لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد وإجراء التقييم الفني للمشروعات، منوهة إلى ما تم إعداده من خارطة طريق تتعلق بهذا المشروع، ودليل إرشادي له، وطلبات التأهيل للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، مضيفة أنه تم الإعلان عن طلبات التأهيل، وتقدم لذلك نحو 92 شركة محلية وعالمية، وتم الانتهاء من تقييم تلك الشركات، حيث تأهلت 53 شركة، منها 25 شركة مصرية، مشيرة في هذا الصدد إلى منهجية ومعايير تقييم الشركات، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال على مستوى محافظات الجمهورية.



وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى عدد من الإجراءات التي ستسهم في النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة، هذا إلى جانب ما يتعلق بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغيرات المناخ في القاهرة الكبرى، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، موضحة أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل ملوثات الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى من خلال تحسين نظم رصد وإدارة نوعية الهواء، وخدمات إدارة المخلفات الصلبة.

ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، إلى حملة "إيكو ايجيبت"، التى أطلقتها الوزارة يوم 25 سبتمبر الجارى، من محمية رأس محمد، مشيرة إلى أن هذه الحملة تُعد هى الحملة الترويجية الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير المحميات، كما أنها تأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لرفع الوعى البيئى، وتقديم نموذج حقيقى للتكامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسياحة بالمحميات، وذلك بما يسهم فى تعظيم الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية، ورفع الوعى بأهميتها، وأهمية المشاركة فى حمايتها، فضلًا عن دمج المجتمع المحلى فى ذلك من خلال تدريبه وتطوير أساليبه فى الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية بالمحميات.

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