عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
الشناوي
الشناوي
علي نبوي
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انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


وتعافى الشناوي بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به في مباراة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب بشد في العضلة الضامة.


وشارك الشناوي في تدريبات حراس مرمى الأهلي بشكل طبيعي صباح اليوم الاثنين، ليعلن جاهزيته بشكل رسمي لموقعة الوداد المغربي.


ويستعد الأهلي للسفر غدًا إلى المغرب استعدادًا لملاقاة الوداد يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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