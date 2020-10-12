الإمارات ترسل طائرة مساعدات ثانية لطاجيكستان لمكافحة كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
الإمارات
الإمارات
Advertisements

دعمت دولة الإمارات، جمهورية طاجيكستان بطائرة مساعدات ثانية على متنها 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.

 

وكشف عمار البريكي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في نور سلطان، أن أكثر من 12 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية سيستفيدوا من المساعدات لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا.

 

وقال البريكي: "تواصل دولة الإمارات جهودها لدعم أوجه التنمية في الدول الشقيقة والصديقة انطلاقاً من الدور الريادي والإنساني لدولة الإمارات في هذا المجال خاصة بأوقات الأزمات"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

 

ولفت البريكي، إلى أن دولة الإمارات كانت قد أرسلت طائرة مساعدات طبية لطاجيكستان في شهر مايو/أيار الماضي تحمل 10.5 طن من المستلزمات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والمساهمة في الجهود التي تبذلها السلطات المعنية في طاجيكستان لمكافحة "كوفيد-19".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات كورونا الإمارات

أخبار تهمك

عاجل.. العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة

منذ نصف ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ 42 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل من محمد إبراهيم

منذ حوالي 8 ساعات

بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يتخذ أول خطوة رسمية للتعاقد مع نجم المقاصة

منذ أقل من ساعتين

الجونة يحدد 2 مليون دولار لبيع نجم الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

عمرو أديب: "رجعنا فلوس القطريين على الجزمة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

إمارات الخير تنير القارة السمراء بمساعداتها الإنسانية لمواجهة كورونا

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى ناميبيا لمكافحة كورونا

يد العون.. مساعدات الإمارات تصل لأكثر من 75 دولة حول العالم خلال إزمة كورونا

"للمرة الثالثة".. الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كازاخستان لمواجهة كورونا

الإمارات ترسل طائرة مساعدات ثالثة إلى كازاخستان

مساعدات الإمارات تصل إلى 1.2 مليون من العاملين بالمجال الطبي حول العالم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»