الإمارات ترسل طائرة مساعدات ثانية لطاجيكستان لمكافحة كورونا

دعمت دولة الإمارات، جمهورية طاجيكستان بطائرة مساعدات ثانية على متنها 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.

وكشف عمار البريكي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في نور سلطان، أن أكثر من 12 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية سيستفيدوا من المساعدات لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال البريكي: "تواصل دولة الإمارات جهودها لدعم أوجه التنمية في الدول الشقيقة والصديقة انطلاقاً من الدور الريادي والإنساني لدولة الإمارات في هذا المجال خاصة بأوقات الأزمات"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ولفت البريكي، إلى أن دولة الإمارات كانت قد أرسلت طائرة مساعدات طبية لطاجيكستان في شهر مايو/أيار الماضي تحمل 10.5 طن من المستلزمات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والمساهمة في الجهود التي تبذلها السلطات المعنية في طاجيكستان لمكافحة "كوفيد-19".