المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 0.45% مع بداية التعاملات

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:25 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مستكملة أداؤها الإيجابي والذي بدأته بالأمس ، ويترقب مستثمرو شركة  الحديد و الصلب المصرية نتائج جمعيته العمومية اليوم لمناقشة فصل نشاط المناجم و انقسام الشركة إلى سهمين مع عرض كندة للاستثمار فى نشاط المناجم.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 2172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13364 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4364 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2030 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2979 نقطة.


وأنهت البورصة المصرية تعاملات أمس الأحد علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، لينه المؤشر الرئيسي  للبورصة على ارتفاع بنسبة 0.29 % عند 11360 نقطة ، بمشتريات من المؤسسات العربية على معظم القياديات التى ارتفع بعضها متجاوزا مستويات المقاومة القريبة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 0.78 % عند 2021.77  نقطة بشراء انتقائى للأفراد العرب و الاجانب على الاسهم الصغيرة و المتوسطة تركز معظمها بالقطاع العقارى ليسجل الافراد العرب صافى شراء تجاوز ال 120 مليون جنيه ، و الذى جاء بقيم تداول كبيرة لجلسة الأحد بلغت 1.571 مليار جنيه بحجم تداول 462 مليون سهم من خلال 50326 صفقة بمخطط سيولة للشراء 54% ، بالتداول على 186 ورقة مالية ربحت منها 89 ورقة و تراجعت 74 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 23 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 1.4 مليار جنيه مسجلا 632.555 مليار جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ 41 دقيقة

بيراميدز يتخذ أول خطوة رسمية للتعاقد مع نجم المقاصة

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل من محمد إبراهيم

منذ حوالي 8 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 23 ساعة

عمرو أديب: "رجعنا فلوس القطريين على الجزمة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 11 ساعة

بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الجونة يحدد 2 مليون دولار لبيع نجم الفريق

منذ ساعة و 13 دقيقة

"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

المؤشرالرئيسي للبورصة يتخطي حاجز الـ 14000 نقطة مع بداية تعاملات اليوم

أخبار البورصة : "التجاري الدولي " يقفز بالمؤشر الرئيسي 1.4% مع بداية الجلسة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز نسبة الـ 2% في منتصف التعاملات

"البورصة" تواصل المكاسب خلال منتصف التعاملات.. و"الرئيسي" يرتفع 0.52 %

المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.17%

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»