المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 0.45% مع بداية التعاملات
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:25 ص
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مستكملة أداؤها الإيجابي والذي بدأته بالأمس ، ويترقب مستثمرو شركة الحديد و الصلب المصرية نتائج جمعيته العمومية اليوم لمناقشة فصل نشاط المناجم و انقسام الشركة إلى سهمين مع عرض كندة للاستثمار فى نشاط المناجم.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 2172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13364 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4364 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2030 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2979 نقطة.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات أمس الأحد علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، لينه المؤشر الرئيسي للبورصة على ارتفاع بنسبة 0.29 % عند 11360 نقطة ، بمشتريات من المؤسسات العربية على معظم القياديات التى ارتفع بعضها متجاوزا مستويات المقاومة القريبة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 0.78 % عند 2021.77 نقطة بشراء انتقائى للأفراد العرب و الاجانب على الاسهم الصغيرة و المتوسطة تركز معظمها بالقطاع العقارى ليسجل الافراد العرب صافى شراء تجاوز ال 120 مليون جنيه ، و الذى جاء بقيم تداول كبيرة لجلسة الأحد بلغت 1.571 مليار جنيه بحجم تداول 462 مليون سهم من خلال 50326 صفقة بمخطط سيولة للشراء 54% ، بالتداول على 186 ورقة مالية ربحت منها 89 ورقة و تراجعت 74 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 23 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 1.4 مليار جنيه مسجلا 632.555 مليار جنيه.
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