المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 0.45% مع بداية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مستكملة أداؤها الإيجابي والذي بدأته بالأمس ، ويترقب مستثمرو شركة الحديد و الصلب المصرية نتائج جمعيته العمومية اليوم لمناقشة فصل نشاط المناجم و انقسام الشركة إلى سهمين مع عرض كندة للاستثمار فى نشاط المناجم .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 2172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13364 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4364 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2030 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2979 نقطة.







