علي ماهر يحدد الراحلين عن المصري

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يعقد علي ماهر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي اليوم الإثنين جلسة مع إدارة النادي وذلك عقب الإنتهاء من مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها عصر اليوم ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري.


ويناقش مجلس المصري خلال الإجتماع ملف اللاعبين المقرر رحيلهم بنهاية الموسم الجاري بالإضافة إلى تحديد ملف الصفقات الخاص بالمراكز التي تحتاج إلى تدعيم ببعض اللاعبين الجدد.


وعلم الفجر الرياضي أن إدارة النادي المصري البورسعيدي قرر فسخ التعاقد مع اللاعب الإيفواري شيخ موكورو وعدم توثيق عقده الجديد ليكون بذلك أول الراحلين عن الفريق البورسعيدي.

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