انتصار ومحمد نجاتي ينضمان لقائمة أبطال فيلم الرعب "هانوفيل"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة إنتصار والفنان محمد نجاتي في فيلم "هانوفيل"، حيث بدؤا في تصوير مشاهدهم خلال الأيام الماضية، والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب المصرية والتي تتميز بطابع خاص عن نظيرتها الأجنبية، لكونها واقعية أكثر من غيرها.

فيلم"هانوفيل " يُشارك في طولته هناء الشوربجي، جميل برسوم، حسني شتا، إلهام عبد البديع، هاجر الشرنوبي ومن إخراج أشرف فاروق، إنتاج فائق عبد المجيد، مدير التصوير أسامة بركات، ومهندس الديكور وائل عبد الله والمخرج المنفذ أحمد الليثي.

ويحمل الفيلم اسم "هانوفيل" وهي منطقة بمحافظة الإسكندرية، سميت بهذا الاسم نسبة إلى إحدى سيدات المجتمع الراقي "مدام هانو" التي كانت تقيم بفيلا على أول الطريق وهي لبنانية الأصل وهي أول من أقام في المنطقة وأسست فندقاً هناك.





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