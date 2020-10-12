الأرصاد: طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الاثنين، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارًا على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون يكون مائلًا للحرارة معتدلًا على السواحل الشمالية.
وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 30 والصغرى 22
الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21
مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 21
بورسعيد العظمى 29 والصغرى 24
دمياط العظمى 28 والصغرى 24
الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 21
السويس العظمى 31 والصغرى 22
العريش العظمى 28 والصغرى 23
طابا العظمى 30 والصغرى 22
سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 16
شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 28
الغردقة العظمى 35 والصغرى 25
الفيوم العظمى 33 والصغرى 22
بني سويف العظمى 33 والصغرى 22
المنيا العظمى 34 والصغرى 23
أسيوط العظمى 35 والصغرى 22

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، والطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الإثنين ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

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