تراجع الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الاثنين نتيجة القلق حيال تقارير نتائج أعمال الشركات المرتقبة ما دفع مستثمرين لجني الأرباح وقاد التراجع القطاعان الصناعي والاستهلاكي الانتقائي.

ونزل المؤشر نيكي 0.26 بالمئة إلى 23558.69 نقطة في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1643.35 نقطة.

وسجل سهم ياسكاوا إلكتريك كورب أكبر هبوط على نيكي وخسر 5.43 بالمئة بعدما قالت الشركة المصنعة لأجهزة الروبوت الصناعية يوم الجمعة إنها تتوقع أن تخفض التوزيعات لنحو النصف.

وأفاد محللون أن الأنباء أثرت على المعنويات بشكل عام حيث يحجم مستثمرون عن شراء أسهم جراء الضبابية التي تغلف انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في الثالث من الشهر المقبل وتأثيرها علي السياسة الاقتصادية.

وكان ثاني أكبر خاسر على نيكي سهم جيه.جي.سي هولدنجز كورب وفقد 4.27 بالمئة يليه سهم سيتيزن واتش بنسبة 3.94 بالمئة.

وتصدر سهم إم.ثري لتقديم الخدمات الطبية قائمة الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر وارتفع 2.91 بالمئة وتلاه سهم شركة الطيران إيه.إن.إيه هولدنجز الذي ارتفع 2.65 بالمئة وسهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار المباشر الذي صعد 2.64 بالمئة.

وتقدم 59 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 162.

 

أخبار تهمك

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب: "رجعنا فلوس القطريين على الجزمة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ أقل من ساعتين

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 10 ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة تهدد انتقال عمر خربين إلى الزمالك

منذ ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يتخذ أول خطوة رسمية للتعاقد مع نجم المقاصة

منذ 36 دقيقة

بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل من محمد إبراهيم

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

07:32 م

"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

08:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»