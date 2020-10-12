ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين على غرار نظيرتها في آسيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
رويترز
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، لتقتفي أثر مكاسب في آسيا غذاها التفاؤل حيال انتعاش الاقتصاد الصيني، بينما ما زال الحذر ينتاب المستثمرين بشأن ارتفاع الإصابات المحلية بفيروس كورونا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، فيما قاد قطاعا الاتصالات والسيارات المكاسب.

وأغلق المؤشر القياسي يوم الجمعة مسجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل رهانات على المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة وتنامي التوقعات بفوز ديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

لكن المكاسب اليوم كبحتها قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 مما أثار شبح فرض المزيد من إجراءات العزل العام. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إجراءات جديدة اليوم، بينما تجهز إيطاليا لفرض قيود جديدة على مستوى البلاد.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.المئة بينما أضافت البورصة الإيطالية 0.2 بالمئة

 

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