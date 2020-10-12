انخفاض أسعار النفط 1% للجلسة الثانية على التوالي

انخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين مع شروع منتجين أمريكيين في استئناف العمل بعد الإعصار دلتا وانتهاء إضراب للعمال أثر على الانتاج في النرويج.





ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 41 سنتا إلى 42.44 دولار للبرميل وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 42 سنتا إلى 40.18 دولار.





وكسب العقدان لشهر أقرب استحقاق أكثر من تسعة بالمئة الأسبوع الماضي وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو ولكنهما انخفضا يوم الجمعة بعد توصل شركات نفط نرويجية لاتفاق مع مسؤولين بنقابة عمال أنهي إضرابا هدد بخفض انتاج البلد من النفط والغاز بما يقترب من 25 بالمئة.





ووجه الاعصار دلتا أكبر ضربة لإنتاج الطاقة من خليج المكسيك في الولايات المتحدة في 15 عاما ولكن العمال بدأوا في العودة لمنصات الإنتاج أمس وتعمل توتال على إعادة تشغيل مصفاة بورت آرثر في تكساس وطاقتها 225 ألفا و500 برميل.





ورغم تأثير الإعصار، فان أسعار النفط قرب 40 دولارا للبرميل في الأشهر القليلة الماضية شجعت شركات طاقة امريكية على إضافة حفارات نفط وغاز طبيعي للأسبوع الرابع على التوالي حسب بيانات من بيكر هيوز.





ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج ليبيا وهي عضو في منظمة أوبك إلى 355 ألف برميل يوميا اليوم بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة أمس الأحد.



