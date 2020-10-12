انخفاض أسعار النفط 1% للجلسة الثانية على التوالي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
انخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين مع شروع منتجين أمريكيين في استئناف العمل بعد الإعصار دلتا وانتهاء إضراب للعمال أثر على الانتاج في النرويج.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 41 سنتا إلى 42.44 دولار للبرميل وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 42 سنتا إلى 40.18 دولار.

وكسب العقدان لشهر أقرب استحقاق أكثر من تسعة بالمئة الأسبوع الماضي وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو ولكنهما انخفضا يوم الجمعة بعد توصل شركات نفط نرويجية لاتفاق مع مسؤولين بنقابة عمال أنهي إضرابا هدد بخفض انتاج البلد من النفط والغاز بما يقترب من 25 بالمئة.

ووجه الاعصار دلتا أكبر ضربة لإنتاج الطاقة من خليج المكسيك في الولايات المتحدة في 15 عاما ولكن العمال بدأوا في العودة لمنصات الإنتاج أمس وتعمل توتال على إعادة تشغيل مصفاة بورت آرثر في تكساس وطاقتها 225 ألفا و500 برميل.

ورغم تأثير الإعصار، فان أسعار النفط قرب 40 دولارا للبرميل في الأشهر القليلة الماضية شجعت شركات طاقة امريكية على إضافة حفارات نفط وغاز طبيعي للأسبوع الرابع على التوالي حسب بيانات من بيكر هيوز.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج ليبيا وهي عضو في منظمة أوبك إلى 355 ألف برميل يوميا اليوم بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة أمس الأحد.

أخبار تهمك

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ حوالي 13 ساعة

"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

منذ أقل من ساعتين

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل من محمد إبراهيم

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ أقل من ساعتين

بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب: "رجعنا فلوس القطريين على الجزمة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة تهدد انتقال عمر خربين إلى الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يتخذ أول خطوة رسمية للتعاقد مع نجم المقاصة

منذ 37 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

07:32 م

"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

08:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»