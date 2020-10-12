تسريب التشكيلة الوزارية لحكومة الأردن الجديدة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:47 ص
ملك الأردن
ملك الأردن
وكالات
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نشرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، قائمة بأسماء الوزراء الجدد، مع اقتراب رئيس الوزراء المكلف بشر الخصاونة، من إعلان تشكيلة حكومته.

 

ووفقًا لوكالة "عمون" ، لن يحتفظ وزير الداخلية سلامة حماد، بمنصبه في تشكيلة حكومة الخصاونة، وأن مدير قوات الدرك الأسبق توفيق باشا الحلالمة سيخلف حماد وزيرا للداخلية.

 

ويدخل علي العايد، التشكيلة الحكومية كوزير دولة لشؤون الإعلام خلفا لأمجد العضايلة، ورابعة العجارمة ستعين وزيرة لتطوير الأداء المؤسسي خلفا لياسرة غوشة.

 

وأفادت الوكالة، بأنه من المرجح أن يعين الخصاونة، معتصم السعيدان، وزيرا للمياه والري خلفا لرائد أبو السعود، ومروان الخيطان وزيرا للنقل خلفا لخالد سيف.

 

كذلك سيشغل أيمن المفلح منصب وزير التنمية الاجتماعية خلفا لبسمة اسحاقات، بالإضافة إلى مها العلي وزيرا للصناعة والتجارة خلفا لطارق الحموري.

 

وسيكون نبيل مصاروة على رأس وزارة البيئة خلفا لصالح الخرابشة، ومحمد داودية وزيرا للزراعة.

 

وسيدخل حكومة الخصاونة، محمد سلامة فارس النابلسي وزيرا للشباب خلفا لفارس البريزات والدكتور معن القطامين وزيرا للعمل خلفا لنضال البطاينة.

 

كما سيعين أحمد الهناندة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة خلفا لمثنى الغرايبة.

 

أما وزارة الصحة، فإن أحد أبرز المرشحين لاستلام حقيبتها هو نذير عبيدات، أو معين الحباشنة.

 

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن وزير الخارجية أيمن الصفدي، سيستمر في تأدية مهامه، فيما سيبقى أيضا العسعس وزيرا للمالية، والنعيمي وزيرا للتربية والتعليم.

 

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