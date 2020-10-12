بيراميدز يتخذ أول خطوة رسمية للتعاقد مع نجم المقاصة

تحرك مسؤولو نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة، لتدعيم صفوف الفريق السماوى فى الموسم المقبل، لاسيما بعد تألقه مع المقاصة خلال الموسم الحالي.









مفاوضات بيراميدز لضم محمد إبراهيم

كشف مصدر مطلع داخل نادي مصر المقاصة، أن مسؤولي الأخير تلقوا اتصالاً هاتفياً من هانى سعيد المدير الرياضى بنادى بيراميدز يستطلع طلبات المقاصة للموافقة على بيع المدة المتبقية فى عقد محمد إبراهيم.









وأوضح المصدر أن بيراميدز لم يقدم عرضا رسميًا حتى الأن ولكن مجرد استطلاع موقف المقاصة من قبل هانى سعيد.









وتابع المصدر أن مشيراً إلى رغبة بيراميدز فى شراء المدة المتبقية من عقد إبراهيم، حيث يتبقى موسم واحد فى عقده.









ورفض هاني سعيد مغالاة النادى الفيومى بالتأكيد على أن اللاعب يحق له التوقيع لأى نادى بالمجان فى يناير المقبل، ليرد مسؤولو المقاصة عليه بانه من الوارد تمديد عقد اللاعب.









الجدير بالذكر أن محمد إبراهيم، أعرب عن رغبته لمسؤولي بيراميدز في تمثيل السماوي في الموسم الجديد.



