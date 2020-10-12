نائب محافظ الإسماعيلية: القيادة السياسية حرصت على تقديم كل الإمكانيات للمحافظة (فيديو)

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قال المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، إن القيادة السياسية حرصت على تقديم كل الإمكانيات لمحافظة الإسماعيلية، وتدشين عد من المشروعات القومية بها.



وأشار ""، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن توجه الدولة لإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة كان توجه استراتيجي، وهدفه خلق مجتمعات عمرانية جديدة لتعمير منطقى القنطرة شرق، موضحا أنه مستهدف إنشاء 275 ألف وحدة سكنية بها.



وأوضح نائب محافظ الإسماعيلية، أن مدينة الإسماعيلية الجديدة هى مجتمع عمراني متكامل الخدمات.



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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مجمع الإسماعيلية الطبي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تفقدت العيادات الخارجة وغرف المرضى ووحدات الرعاية المركزة، للاطمئنان على جاهزيتها، مشيرًا إلى أن الوزيرة حرصت على مراجعة دورة المريض داخل المركز لضمان تقديم أفضل خدمة طبية بكل سهولة ويسر، لافتًا إلى أن المركز يضم 108 ماكينات غسيل كلوي، و٤ غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية.



وأضاف أن الوزيرة تفقدت صيدلية المركز وغرف الغسيل الكلوي للاطمئنان على جاهزيتها من حيث المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لبدء التشغيل، وفقًا لمعايير الجودة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما تفقدت أماكن انتظار المرضى بالمركز، وأشادت بالتجهيزات وطريقة تنسيقها مما ييسر على المرضى.



وتابع أن الوزيرة استكملت جولتها بتفقد المبنى الرئيسي بمجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تفقدت غرف المرضى بوحدتي الرعاية المركزة والمتوسطة، موجهة بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لبدء التشغيل، كما راجعت كافة أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع، مضيفًا أن الوزيرة تفقدت قاعة المؤتمرات بالمجمع وأشادت بمستوى التجهيزات بالقاعة، كما اطلعت على الخرائط الهندسية للمنشآت الصحية بالإسماعيلية والتي تدخل ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.



ولفت إلى أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، بسرعة الانتهاء من تركيب وتشغيل جميع الأجهزة الطبية، واختبار ها، بالإضافة إلى اختبار كافة أنظمة تشغيل المجمع بالكامل، من أنظمة استدعاء آلي، وإطفاء وحرائق تمهيدًا للشتغيل التجريبي للمجمع بالمنظومة الجديدة.

