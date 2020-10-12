إصابة أمين شرطة ومجندين اثر انقلاب سيارة شرطة بطريق الزعفرانية رأس غارب

Advertisements

أصيب صباح اليوم الاثنين، أمين شرطة، ومجندين، اثر انقلاب سيارة شرطة بطريق الزعفرانة رأس غارب، تم نقل المصابين بسيارات الاسعاف لمستشفي غارب المركزي، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حول الواقعة.



كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة شرطة بالكيلو 15 طريق الزعفرانة - راس غارب، تم الدفع بسيارة اسعاف لمكان الحادث، وتبين اصابة 3 اشخاص هم حنا اسحق فهيم، امين شرطة، 45 سنة، مقيم المنيا، محمد علي عيد، مجند 22 سنة، مقيم الجيزة، سامر ايزوريس انس، مجند، 24 سنة، مقيم السويس، تم نقلهم لمستشفي غارب المركزي لتلقي العلاج.



وتبين أن حالتهم مستقرة واصابتهم ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وجاري اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.