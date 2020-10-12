إصابة أمين شرطة ومجندين اثر انقلاب سيارة شرطة بطريق الزعفرانية رأس غارب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
أصيب صباح اليوم الاثنين، أمين شرطة، ومجندين، اثر انقلاب سيارة شرطة بطريق الزعفرانة رأس غارب، تم نقل المصابين بسيارات الاسعاف لمستشفي غارب المركزي، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حول الواقعة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة شرطة بالكيلو 15 طريق الزعفرانة - راس غارب، تم الدفع بسيارة اسعاف لمكان الحادث، وتبين اصابة 3 اشخاص هم حنا اسحق فهيم، امين شرطة، 45 سنة، مقيم المنيا، محمد علي عيد، مجند 22 سنة، مقيم الجيزة، سامر ايزوريس انس، مجند، 24 سنة، مقيم السويس، تم نقلهم لمستشفي غارب المركزي لتلقي العلاج.

وتبين أن حالتهم مستقرة واصابتهم ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وجاري اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

أخبار تهمك

"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

منذ ساعة و 18 دقيقة

عمرو أديب: "رجعنا فلوس القطريين على الجزمة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ حوالي 12 ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل من محمد إبراهيم

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة تهدد انتقال عمر خربين إلى الزمالك

منذ 42 دقيقة

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

07:32 م

"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

08:26 ص

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»