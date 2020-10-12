ريال مدريد يرفض رحيل "صاحب الأخطاء الدفاعية"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
فاران
فاران
وكالات
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تلقى نادي ريال مدريد الإسبباني استفسارًا من قبل مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي على أمل التعاقد مع رافائيل فاران مدافع النادي الملكي.

 

كشفت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية عن استفسار مانشستر يونايتد قوبل برفض مباشر لإمكانية رحيل فاران عن الفريق.

 

ويعد فاران أحد الركائز الأساسية داخل ريال مدريد، والذي لا يفكر أي مسؤول إمكانية مغادرته النادي الملكي في المستقبل.

 

ويستهدف مسؤولو ريال مدريد الحفاظ على رافايل فاران حتى يعتزل داخل أسوار السانتياجو بيرنابيو ليتم بناء جيل جيد من حوله بعد انتهاء بعض أفراد الجيل الحالي.

 

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