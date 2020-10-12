بعد وثائق كلينتون.. أديب يوجه رسالة إلى الجزيرة (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:18 ص
هدى عبدالرازق
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سخر الإعلامي عمرو أديب، من عدم إشارة قناة الجزيرة إلى وثائق هيلاري كلينتون والتي أثبتت وجود تعاون بين الإدارة الأمريكية خلال فترة أوباما، والإخوان، وقطر، قائلا: "يبدو أن الواي فاي عندهم واقع".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاحد، إلى أنه يقال أن عدد هذه الوثائق يصل إلى 33 ألف إيميل، معلقا: "الخبر هز العالم.. والجزيرة لم تشر إليه، لافتا إلى أن الوثائق أثبتت أن هيلاري كلينتون هى من تحالفت مع الروس في الانتخابات الأمريكية السابق.

وأضاف أن اليوم أصبح لدينا الدليل القاطع عن الدور الأمريكي والقطري في الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية، متابعا مخاطبا قناة الجزيرة، "عايز أشوف تغطيتكم لايميلات هيلاري كلينتون.. الجزيرة عمالة تكبش في فلوس.

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكي السابق أوباما كان يرى أن الإخوان هم شركائهم في إحداث التغيير في المنطقة العربية. 

وأشار "أديب"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن أوباما كان يعلم أن مصر هى أهم نقطة في المنطقة العربية، وأن التغيير في مصر سيؤثر على باقي المنطقة، ولهذا كان يجب اسقاط نظام مبارك بأي طريقة.

وأضاف أن هيلاري كلينتون كانت وزيرة خارجية وكانت تنفذ هذه السياسة لعمل تغيير في المنطقة، منوها بأن وثائق هيلاري كلينتون تؤكد على الدور الذي لعبته السعودية والإمارات في دعم مصر، لافتا إلى أن هيلاري كلينتون كانت تشرف على مشروعات الإخوان الإعلامية.

وأضاف مخاطبا قناة الجزيرة، "عايز أشوف تغطيتكم لايميلات هيلاري كلينتون.. الجزيرة عمالة تكبش في فلوس".

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