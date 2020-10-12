أزمة تهدد انتقال عمر خربين إلى الزمالك

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
عمر خربين
عمر خربين
أنس عبد الغني
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تعطلت صفقة مفاوضات الزمالك مع السورى عمر خربين، مهاجم الهلال السعودى، للتعاقد معه فى الموسم المقبل، بسبب المقابل المادى.


ورفض الزمالك التقدم بعرض للنادى السعودى لضم اللاعب، ومطالبته بتخليص نفسه من الهلال والانضمام فى صفقة انتقال حر، نظرًا للقيمة المالية الكبيرة للاعب، وهو ما رفضه خربين ووكيله، خصوصا أن اللاعب تلقى أكثر من عرض سعودى وخليجى للرحيل.


ويأتي الاتجاة السائد داخل الزمالك، بتفضيل بقاء الكونغولي كاسونجو فى حالة استمرار موقف خربين، فى ظل إعجاب باتشيكو بأداء اللاعب الكونغولى.

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