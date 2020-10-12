عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاحد، إلى أن الرئيس تحدث لأكثر من 100 مرة عن أهمية المحافظة على الدولة من الداخل، مضيفا أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنية الطيبة، مضيفا: "الناس كانت نازلة في 2011 وفاكرين أن اللي كان بيتعمل الطريق للديمقراطية، وهو كبري للإخوان".



وعن المصالحة مع الإخوان، عقب، "ولا هنصالح ياريس.. هنصالح دول"، مشيرا إلى أن الإخوان هم من كانوا يحركوا العمليات الإرهابية في سيناء، منوها بأن الإخوان لم يكن لديهم رؤية، ولكن كانوا يريدون الحكم



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كشف الإعلامي محمد الباز، عن مجموعة من المراسلات البريدية الالكترونية الخاصة بهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية وقطر، والتي كشفت عن رغبتها في السيطرة على مصر من خلال جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك استعرض مجموعة من الوثائق التي تفضح مؤامرتها مع محمد مرسي عندما أصبح رئيسًا لمصر لتفكيك الداخلية بمساعدة أمريكية.



وقال "الباز" خلال تصريحات صحفية،: "هذه الرسائل التي تبادلها هيلاري مع الناس في الشرق الأوسط، عندنا 7 ايميلات، تناولت هذه المراسلات زيارة هيلاري إلى الدوحة في ابريل 2010 واجتماعها مع وضاح خنفر المدير العام للجزيرة في هذا الوقت وأعضاء مجلس الجزيرة في مقر القناة، وبعدها إميل آخر يسألها فيه حمد عن التصرف المناسب لو حدثت مشكلة معهم في مصر وكيفية مواصلة تحريضهم ضد عمر سليمان".



وأضاف "بعدها ميل آخر يطلب فيه جاسم مقترحات من الخارجية الأمريكية في حال توقف بث الجزيرة في مصر، ثم رسالة أخرى تنسيقية بين هيلاري ومرسي بعدما أصبح رئيسًا، وبعدها طلبهم 100 مليون دولار من أمريكا لتأسيس مشروع إعلامي أمريكي في مصر بعدما فشلت منصات الإخوان الإعلامية في مصر بعد يناير يكون خيرت الشاطر هو المسؤول عنها، وبعدها مناقشة بين حمد متعلقة بصندوق الاستثمار المصري الأمريكي وطلب مشاركة قطر في هذا الصندوق".



كشف الإعلامي عمرو أديب، رئيس مصر بعد 2011 كان من المفترض أنه خيرت الشاطر، مضيفا: "لما منفعش خيرت الشاطر جابوا الاستبن".