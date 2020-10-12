عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:36 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الإعلامي عمرو أديب، رئيس مصر بعد 2011 كان من المفترض أنه خيرت الشاطر، مضيفا: "لما منفعش خيرت الشاطر جابوا الاستبن".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاحد، إلى أن الرئيس تحدث لأكثر من 100 مرة عن أهمية المحافظة على الدولة من الداخل، مضيفا أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنية الطيبة، مضيفا: "الناس كانت نازلة في 2011 وفاكرين أن اللي كان بيتعمل الطريق للديمقراطية، وهو كبري للإخوان".

وعن المصالحة مع الإخوان، عقب، "ولا هنصالح ياريس.. هنصالح دول"، مشيرا إلى أن الإخوان هم من كانوا يحركوا العمليات الإرهابية في سيناء، منوها بأن الإخوان لم يكن لديهم رؤية، ولكن كانوا يريدون الحكم

إقرأ أيضا..

كشف الإعلامي محمد الباز، عن مجموعة من المراسلات البريدية الالكترونية الخاصة بهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية وقطر، والتي كشفت عن رغبتها في السيطرة على مصر من خلال جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك استعرض مجموعة من الوثائق التي تفضح مؤامرتها مع محمد مرسي عندما أصبح رئيسًا لمصر لتفكيك الداخلية بمساعدة أمريكية.

وقال "الباز" خلال تصريحات صحفية،: "هذه الرسائل التي تبادلها هيلاري مع الناس في الشرق الأوسط، عندنا 7 ايميلات، تناولت هذه المراسلات زيارة هيلاري إلى الدوحة في ابريل 2010 واجتماعها مع وضاح خنفر المدير العام للجزيرة في هذا الوقت وأعضاء مجلس الجزيرة في مقر القناة، وبعدها إميل آخر يسألها فيه حمد عن التصرف المناسب لو حدثت مشكلة معهم في مصر وكيفية مواصلة تحريضهم ضد عمر سليمان".

وأضاف "بعدها ميل آخر يطلب فيه جاسم مقترحات من الخارجية الأمريكية في حال توقف بث الجزيرة في مصر، ثم رسالة أخرى تنسيقية بين هيلاري ومرسي بعدما أصبح رئيسًا، وبعدها طلبهم 100 مليون دولار من أمريكا لتأسيس مشروع إعلامي أمريكي في مصر بعدما فشلت منصات الإخوان الإعلامية في مصر بعد يناير يكون خيرت الشاطر هو المسؤول عنها، وبعدها مناقشة بين حمد متعلقة بصندوق الاستثمار المصري الأمريكي وطلب مشاركة قطر في هذا الصندوق".

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل من محمد إبراهيم

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب: "رجعنا فلوس القطريين على الجزمة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ حوالي 12 ساعة

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 9 ساعات

"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

منذ ساعة و 16 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة تهدد انتقال عمر خربين إلى الزمالك

منذ 41 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

07:32 م

"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

08:26 ص

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»