كومان يكشف لأول مرة عن سر طرد لويس سواريز

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:55 ص
سواريز
سواريز
وكالات
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كشف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن السبب وراء رحيل النجم الأوروجوياني لويس سواريز إلى نادي أتليتكو مدريد.

 

وقال كومان: "سواريز تدرب فقط وكنا نعرف أنه لن يلعب، علاقتي جيدة به لكن النادي قرر تجديد روح الفريق بالشباب ويُمكن الآن رؤية ذلك في المجموعة، قُلت له أنه سيكون من الصعب عليه أن يلعب معي، كنت معه صريحاً، لقد كان الأمر صعبًا عليه لكنني لم أواجه أي مشكلة معه".

 

وعن استياء ميسي بسبب رحيل سواريز، قال: "أتفهم أنه محبط وأعتقد أنه من المؤسف رحيله لكن هذه هي قرارات النادي، إذا كان لديك شخص في غرفة خلع الملابس تتسكع معه أنت وزوجتك وأطفالك خارج كرة القدم أيضًا فإن رد الفعل هذا منطقي".

 

وعن التعاقد مع مواطنيه ممفيس ديباي، وجورجينيو فينالدوم، قال: "عملت مع ديباي والتفاهم بيني وبينه كان أشبه بمجرد ضغطة زر، أعتقد أنه يمكن أن ينجح هنا أيضًا، وفينالدوم كان على قائمتي".

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