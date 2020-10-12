عاجل.. تغيير موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:22 ص
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
وكالات
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حددت رابطة الدوري الإسباني الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة وهو يوم 24 أكتوبر الجاري.

 

وكانت رابطة مسابقة الدوري بالاتحاد الإسباني، قررت إقامة المباراة يوم 25 من أكتوبر الجاري، ولكن بعد تعارض من جانب الطرفين، وتغيير مواعيد المباريات، سيكون هناك تغييراً في موعد الكلاسيكو.

 

كشفت صحيفة موندو ديبورتفو عن أن هناك قرار رسمي سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة من الاتحاد الإسباني، بشأن موعد الكلاسيكو بنهاية الشهر في الأسبوع السابع من عمر الليجا.

 

وتوقعت الصحيفة أن تقام المباراة بين قطبي الكرة المحلية يوم 24 من أكتوبر بدلاً من 25 المحدد سلفاً، ولكن لم يتم الاستقرار على التوقيت الذي ستقام فيه المواجهة.

 

وذكرت أن كل شيء يشير إلى أن هذه المباراة سيتم تحديدها بين ساعات النهار، الواحدة ظهراً وحتى الرابعة، كما في العام الماضي، وهو التوقيت المفضل حتى الآن لمسؤولي الليجا.

 

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