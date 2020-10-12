ليفربول يضم "مارسيلو" رسميا
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:55 ص
وكالات
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يسعى نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع حارس مرمى جديد بعدما خسر أمام أستون فيلا بسبعة أهداف تحمل أدريان حارس المرمى مسؤولية بعضها مما دفع يورجن كلوب إلى البحث عن حارس مرمى جديد لإصابة البرازيلي أليسون وغيابه عن الملاعب مدة طويلة، تصل إلى شهر ونصف الشهر.
وتعاقد ليفربول مع مارسيلو بيتالوجا البالغ من العمر 17 عامًا، من صفوف
فلومينيسي البرازيلي، لكنه سيلتحق بفريق الشباب لكنه ما زال يضع عينه على جاك
بوتلاند حارس مرمى ستوك سيتي في يناير المقبل.
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن التعاقد مع حارس مرمى ستوك
سيتي، لن يكلف خزينة ليفربول أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني، حيث يود النادي
الإنجليزي التخلص من خدماته بسبب راتبه المرتفع.
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