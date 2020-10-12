بويول: ليونيل ميسي قال كلمته

اعتبر كارلوس بويول قائد برشلونة الإسباني سابقاً أن بقاء النجم الأرجنتيني وقائد "البلاوغرانا"، ليونيل ميسي، مع الفريق الكتالوني يعد قراراً ممتازاً ليس فقط للنادي، ولكن أيضاً للدوري الإسباني بأكمله، وهو مكسب كبير على المستويين الرياضي والإعلامي.

قال بويول في تصريحات على هامش مهرجان الرياضة، الذي تنظمه جريدة لاجازيتا ديلو سبورت اليومية في مدينة ميلانو الإيطالية: "كوني أحد المنتمين لبرشلونة، لم أكن أتمنى رحيل ميسي، ولكن هذه هي كرة القدم، قرر البقاء في نهاية المطاف، وقال مؤخراً إنه يشعر بحافز كبير، ولدية رغبة كبيرة، وأتمنى استمراره معنا لسنوات.. بقاء ميسي مكسب لليجا".

كما اعترف المدافع الذي أسدل الستار على مسيرته مع البرسا في 2014 بشغفه الدائم بفريق الميلان، وبوجود مفاوضات في وقت من الأوقات للانتقال لصفوفه، إلا أنه أبدى دائماً شعوره بالفخر بقضاء مسيرته بأكملها مع برشلونة.

وقال في هذا الصدد: "كانت هناك عروض من أندية إيطالية وإنجليزية، لم أخف أبدا رغبتي في اللعب لميلان، إلى جانب باولو مالديني، الذي يعد رمزاً بالنسبة لي، ميلان كان يمر حينها بفترة طيبة، ولكني سعيد للغاية لبقائي في برشلونة".

ويعد صاحب الـ42 عاماً أحد أبرز رموز النادي الكاتالوني عبر تاريخه، حيث أنه شارك مع الفريق على مدار 15 موسماً في 593 مباراة، وسجل 18 هدفاً.