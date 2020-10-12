العميد علي الشيبة ناصر لـ"الفجر": المجلس الانتقالي تخلى عن الإدارة الذاتية خدمة للتحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض (حوار)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:49 ص
العميد علي الشيبة ناصر
العميد علي الشيبة ناصر
الشحات غريب
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◄ حل الأزمه اليمنية في عودة الدولتين في الجنوب والشمال إلى قبل عام 90
◄هناك خطة من المجلس الإنتقالي الجنوبي لدعم محافظ عدن
◄ لايمكن الحديث عن وحدة اليمن والقضية الجنوبية أصبحت أمر واقع 
◄إتفاق الرياض إذا تم على الأرض فهو مرحلي وبعده ستكون هناك حلول وفق الواقع 
◄المجلس الانتقالي تخلى عن الإدارة الذاتية خدمه للأشقاء في التحالف العربي 


قال العميد علي الشيبة ناصر عضو هيئة رئاسة للمجلس الإنتقالي الجنوبي إن التحديات أمام محافظ عدن أحمد حامد لملس كثيرة وأهمها الخدمات ورواتب الموظفين.


وأضاف في حوار خاص لـ"الفجر"، بأن ما وصلت إليه الأمور والوضع لايمكن الحديث عن وحدة اليمن والقضية الجنوبية أصبحت أمر واقع في داخل الجنوب وإقليميا ودولياً عبر ممثلها المجلس الإنتقالي الجنوبي بقيادة  رئيس المجلس عيدروس قاسم الزبيدي.
 
وإليكم نص الحوار:

 
◄ما هي التحديات التي تواجه محافظ عدن؟.. وكيف سيتغلت على الأزمات الراهنة؟

التحديات أمامه كثيرة وأهمها الخدمات ورواتب الموظفين، لكن بالعمل الجاد وتعاون الناس الخيرين في كل مؤسسات ومرافق الدولة وبتغيير الأدوات السابقة والفاسدة سيتغلب على هذه الازمات.

 
◄ ما هي خطة المجلس الانتقالي في التعاون مع محافظ عدن لتخطى الأزمات؟

هناك خطة من المجلس الإنتقالي الجنوبي لدعم المحافظ عبر هيئات ومؤسسات الإنتقالي وكوادرها المتواجدين فيها وفي كل مديريات عدن.
 

◄كيف ترى وضع القضية الجنوبية؟.. وهل ستعود اليمن موحده؟

ماوصلت إليه الأمور والوضع لايمكن الحديث عن وحدة اليمن والقضية الجنوبية أصبحت أمر واقع في داخل الجنوب وإقليمياً ودولياً عبر ممثلها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي.

 
◄ ما أسباب التباطؤء في تنفيذ اتفاق الرياض؟.. وما هي الأطراف المعرقلة؟.. وماذا لو لم يتم الاتفاق؟

التباطئ في تنفيذ اتفاق الرياض معروف سببه وهو أن الحكومه اليمنية غير جادة في تنفيذ بنوده وتضع العراقيل بكل وضوح ومنها العمل على تدهور الخدمات وعدم صرف رواتب الموظفين عسكريين ومدنيين في المناطق المحررة وعدم توقيف الحرب في أبين وشبوه ، وإن لم ينفذ ستكون هناك خيارات أخرى للانتقالي وشعب الجنوب بالتنسيق مع دول التحالف العربي.
 

◄كيف ترى الوضع في حالة اتمام نجاح اتفاق الرياض؟

إتفاق الرياض إذا تم على الأرض فهو مرحلي وبعده ستكون هناك حلول وفق الواقع على الأرض.

◄ ماذا عن التدخلات التركية والإيرانية في اليمن؟

التدخلات التركية والايرانية هو موجودة في عدة دول عربيه لزعزعة أمنها واستقرارها وتحاول ايضا لبعض الدول المستقره نسبياً ومنها مصر العروبة عبر أذرعها الإخوانيه الإرهابية.

 
 ◄ كيف خان حزب الإصلاح التحالف العربي؟

حزب الاصلاح استنزف دول التحالف في المال والسلاح ولازال يسلم المال والسلاح للحوثه عبر تسليم مناطق كامله وألويه وكتائب عسكريه بعدتها وعتادها للحوثه ويخدع التحالف بخدمته للأجندة التركية والايرانية والقطرية هذا الثلاثي الذي يعمل ليل ونهار ضد التحالف العربي ووحدة الصف العربي.

 
◄هل قامت الأمم المتحدة بدورها في حل الأزمة اليمنية؟

الأمم المتحده عمرها مانجحت في حل أي أزمه في العالم وأحيانا تزيد الأمور تدهوراً وتعقيداً.

 
◄ هل تخلى المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية بعد تعيين محافظ لعدن من الانتقالي؟

المجلس الانتقالي تخلى عن الإدارة الذاتية ليس من أجل منصب محافظ ولكن خدمه للأشقاء في التحالف العربي لكي يتم العمل على تنفيذ بنود إتفاق الرياض.

 
◄ ماذا عن حل الأزمة اليمنية؟

حل الأزمه اليمنية من وجهة نظري هي في عودة الدولتين في الجنوب والشمال غلى قبل عام 90.

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تركيا ايران اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي التحالف العربي اخر الاخبار اخبار اليمن اتفاق الرياض

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